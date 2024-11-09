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Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

09 листопада 2024 р. 14:48

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19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

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14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
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18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

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18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

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17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

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17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

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16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

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В Україні поступово змінюється погода перед настанням зимової пори. Вже незабаром по території країни можуть пройти опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла синоптик Наталія Птуха.

 Коли в Україні почне стрімко змінюватися погода

Наталія Птуха пояснила, що в Україні останніми роками дедалі частіше холодний період стає коротшим і температурні показники в багатьох зимових і осінніх місяцях вищі за кліматичні норми.

"Звичайно, очікуємо, що ця зима не буде якимось таким винятком. Але все ж таки, якщо говорити безпосередньо про листопад, то очікуємо, що він може бути якраз таки за розрахунками спеціалістів з Інституту гідрометеорології і аналізом даних з різних світових центрів, в межах кліматичної норми", — сказала синоптик.

Синоптик пояснює, що Україна є сезонною країною, тож листопад, як передзимовий місяць продемонструє різноманітну погоду. Довготривалі прогнози не є точними, але вже відомо, що з другої половини листопада в Україні різко зміниться погода.

"До середини наступ тижня в нас утримається більш така спокійна осіння погода. Переважно без опадів і поля підвищеного тиску. Починаючи з 14 числа там відбудеться перебудова синоптичних процесів і очікуємо, що надійдуть саме фронтальні системи, які пов’язані з циклонами з північних широт. Вони принесуть з собою опади і скорше за все це вже дощ з переходом в мокрий сніг", — попередила Птуха.

Які регіони першими зустрінуть похолодання в Україні

Перш за все погода зміниться у західно-північних областях, а потім похолодання на собі "відчують" мешканці центральних регіонів України. Зрештою погода поступово зміниться по всій території.

Нагадаємо, синоптики детально розповіли, як циклон, який зараз вирує над Україною змінить погоду.

Також відомо, яка погода буде завтра в Україні та чи очікувати опадів. 

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03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

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