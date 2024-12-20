Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что работников ликвидированной медико-социальной экспертной комиссии интегрировали в другую структуру. Сейчас для них ищут новые места трудоустройства.

Об этом Зоряна Скалецкая сказала в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 декабря.

Ликвидация МСЭК

Скалецкая заявила, что экспертные комиссии нуждались в реформах. По ее словам, их деятельность не соответствует функциям здравоохранения, а сосредоточена на социальной оценке.

"Многие льготы для определенных групп привели к злоупотреблениям. За несколько месяцев было подготовлено много документов и законопроектов для решения этой проблемы. И не так быстро, как кажется, мы пришли к решению этого вопроса", — добавила Скалецкая.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла решение о ликвидации МСЭК с 2025 года. За это проголосовали 259 депутатов.

Также с 1 января 2025 года МСЭК будут заменены на мультидисциплинарные комиссии, которые будут функционировать в кластерных и сверхкластерных больницах.