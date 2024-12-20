Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що працівників ліквідованої медико-соціальної експертної комісії інтегрували в іншу структуру. Наразі для них шукають нові місця працевлаштування.

Про це Зоряна Скалецька сказала в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

Ліквідація МСЕК

Скалецька заявила, що експертні комісії потребували реформ. За її словами, їхня діяльність не відповідає функціям охорони здоров'я, а зосереджена на соціальній оцінці.

"Багато пільг для певних груп призвели до зловживань. За кілька місяців було підготовлено багато документів і законопроєктів для вирішення цієї проблеми. І не так швидко, як здається, ми прийшли до вирішення цього питання", — додала Скалецька.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК з 2025 року. За це проголосували 259 депутатів.

Також з 1 січня 2025 року МСЕК будуть замінені на мультидисциплінарні комісії, які функціонуватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.