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Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

20 грудня 2024 р. 23:04

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18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

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18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

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Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

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Колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що працівників ліквідованої медико-соціальної експертної комісії інтегрували в іншу структуру. Наразі для них шукають нові місця працевлаштування.

Про це Зоряна Скалецька сказала в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

Ліквідація МСЕК

Скалецька заявила, що експертні комісії потребували реформ. За її словами, їхня діяльність не відповідає функціям охорони здоров'я, а зосереджена на соціальній оцінці.

"Багато пільг для певних груп призвели до зловживань. За кілька місяців було підготовлено багато документів і законопроєктів для вирішення цієї проблеми. І не так швидко, як здається, ми прийшли до вирішення цього питання", — додала Скалецька.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК з 2025 року. За це проголосували 259 депутатів.

Також з 1 січня 2025 року МСЕК будуть замінені на мультидисциплінарні комісії, які функціонуватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.

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22:48 В ЄС закликали припинити підштовхувати Зеленського до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 Чоловік без поважних причин проігнорував повістку — рішення суду

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18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

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18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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