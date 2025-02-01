В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

Жители Львова в субботу, 1 февраля, приняли участие в акции в поддержку военнопленных. В центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Акция FreeAzov во Львове 1 февраля

Во Львове состоялась акция Free Azov в поддержку военнопленных: сотни родных и неравнодушных людей собрались на площади перед памятником Тарасу Шевченко, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор в неволе. Они требовали как можно быстрее вернуть военных домой.

Также участники акции подчеркнули важность обменов пленными и призвали украинскую власть и международное сообщество не оставлять этот вопрос без внимания.

Напомним, 26 января в нескольких городах Украины проходили акции в поддержку военнопленных. В Харькове на митинг вышли дети, родители которых находятся в неволе России.

А на улицы Одессы вышли неравнодушные жители города, чтобы напомнить о героях, которые до сих пор находятся в плену.