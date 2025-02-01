У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

Мешканці Львова у суботу, 1 лютого, взяли участь в акції на підтримку військовополонених. У центрі міста зібралися сотні людей, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають в Росії.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Акція FreeAzov у Львові 1 лютого

У Львові відбулася акція Free Azov на підтримку військовополонених: сотні рідних та небайдужих людей зібралися на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку, щоб нагадати про захисників, які досі в неволі. Вони вимагали якнайшвидше повернути військових додому.

Також учасники акції підкреслили важливість обмінів полоненими та закликали українську владу й міжнародну спільноту не залишати це питання без уваги.

Нагадаємо, 26 січня у кількох містах України проходили акції на підтримку військовополонених. У Харкові на мітинг вийшли діти, батьки яких перебувають в неволі Росії.

А на вулиці Одеси вийшли небайдужі мешканці міста, аби нагадати про героїв, які досі перебувають в полоні.