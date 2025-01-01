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Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

1 января 2025 г. 18:20

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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В Львове в среду, 1 января, открыли улицу в честь языковеда Ирины Фарион, которую убили 19 июля 2024 года. Ранее она называлась "Техническая".

Посмотреть открытие улицы в честь Ирины Фарион можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Улица Ирины Фарион

Улицу Техническую, расположенную недалеко от парка Ивана Франко и университета "Львовская политехника", где языковед преподавала, переименовали в ее честь.

На открытии была дочь Ирины Фарион — София Особа. Также присутствовали дети ее дочери. Особа заявила, что принципы, которых придерживалась Фарион, должны стать жизненным ориентиром для сознательных украинцев, готовых защищать свою нацию.

"Бандеризация станет Фаринизацией страны", — подчеркнула София.

Кроме того, выступила также подруга языковеда Оксана Матвийчук. Она заявила, что Фарион была "факелом, который сжигает нечисть". Матвийчук сравнила жизнь языковеда с вертикалью снизу вверх.

"Ирина не просто карабкалась ввысь по горизонтальной стене, она стремительно росла, парила и утверждала свою правду в своей украинской земле", — подчеркнула подруга Фарион.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж открытия улицы Ирины Фарион. Ранее за соответствующее решение проголосовали 43 депутата городского совета.

Также 26 декабря во Львове завершили досудебное расследование по делу убийства Ирины Фарион и направили обвинительный акт в суд. Фигуранту Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления.

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19:12 Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку

19:10 В результате обстрела Киева погиб доктор наук с женой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:37 Налоги в 2025 году — будут ли одесситы платить больше

18:36 Трансформаторы для УЗ вдвое дороже — в Украине разоблачили схему

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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы