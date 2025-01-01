Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

В Львове в среду, 1 января, открыли улицу в честь языковеда Ирины Фарион, которую убили 19 июля 2024 года. Ранее она называлась "Техническая".

Посмотреть открытие улицы в честь Ирины Фарион можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Улица Ирины Фарион

Улицу Техническую, расположенную недалеко от парка Ивана Франко и университета "Львовская политехника", где языковед преподавала, переименовали в ее честь.

На открытии была дочь Ирины Фарион — София Особа. Также присутствовали дети ее дочери. Особа заявила, что принципы, которых придерживалась Фарион, должны стать жизненным ориентиром для сознательных украинцев, готовых защищать свою нацию.

"Бандеризация станет Фаринизацией страны", — подчеркнула София.

Кроме того, выступила также подруга языковеда Оксана Матвийчук. Она заявила, что Фарион была "факелом, который сжигает нечисть". Матвийчук сравнила жизнь языковеда с вертикалью снизу вверх.

"Ирина не просто карабкалась ввысь по горизонтальной стене, она стремительно росла, парила и утверждала свою правду в своей украинской земле", — подчеркнула подруга Фарион.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж открытия улицы Ирины Фарион. Ранее за соответствующее решение проголосовали 43 депутата городского совета.

Также 26 декабря во Львове завершили досудебное расследование по делу убийства Ирины Фарион и направили обвинительный акт в суд. Фигуранту Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления.