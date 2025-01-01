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У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

01 січня 2025 р. 18:20

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У Львові у середу, 1 січня, відкрили вулицю на честь мовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня 2024 року. Раніше вона мала назву "Технічна".

Подивитися відкриття вулиці на честь Ірини Фаріон можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Вулиця Ірини Фаріон

Вулицю Технічну, розташовану неподалік парку Івана Франка та університету "Львівська політехніка", де мовознавиця викладала, перейменували на її честь.

На відкритті була донька Ірини Фаріон — Софія Особа. Також присутні діти її доньки. Особа заявила, що принципи, яких дотримувалася Фаріон, повинні стати життєвим орієнтиром для свідомих українців, готових захищати свою націю.

"Бандеризація стане Фарінізацією країни", — наголосила Софія.

Крім того, виступила також подруга мовознавиці Оксана Матвійчук. Вона заявила, що Фаріон була "смолоскипом, який спалює нечисть". Матвійчук порівняла життя мовознавиці із вертикаллю знизу догори.

"Ірина не просто дерлася ввись по горизонтальній стіні, вона стрімко зростала, ширяла і утверджувала свою правду в своїй українській землі", — наголосила подруга Фаріон.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж відкриття вулиці Ірини Фаріон. Раніше за відповідне рішення проголосували 43 депутати міської ради.

Також 26 грудня у Львові завершили досудове розслідування у справі вбивства Ірини Фаріон та направили обвинувальний акт до суду. Фігуранту В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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