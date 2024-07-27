Во Львове состоялось спецпогашение марки Ирины Фарион

Во Львове в субботу, 27 июля, состоялось спецпогашение памятной марки и конверта Ирины Фарион от "Укрпочты". В представлении приняли участие дочь, внуки и зять языковеда.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Памятная марка Ирины Фарион

Марку представили на девятый день после убийства Ирины Фарион. Ее дочь София Семчишин подчеркнула, что идея появилась, когда она увидела, сколько людей поддержали ее после смерти матери.

Кроме марки "9 дней без Ирины Фарион" создали специальный конверт, на обороте которого есть слова языковеда:

"Я не боюсь своей смерти. Ибо такие, как я, своей смертью не умирают".

Напомним, что 25 июля в Днепре был задержан подозреваемый в совершении убийства бывшего народного депутата Ирины Фарион. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут подозреваемого.

А 26 июля подозреваемому объявили подозрение. Вероятному убийце грозит 15 лет лишения свободы.

Тем временем подозреваемый в убийстве языковеда Владислав Зинченко цинично ответил на вопрос дочери Фарион о мотиве и показал язык.