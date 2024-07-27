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У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

27 липня 2024 р. 17:45

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17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

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У Львові у суботу, 27 липня, відбулося спецпогашення пам’ятної марки та конверта Ірини Фаріон від "Укрпошти". У представленні взяли участь донька, онуки й зять мовознавиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Пам'ятна марка Ірини Фаріон

Марку представили на дев’ятий день після вбивства Ірини Фаріон. Її донька — Софія Семчишин — наголосила, що ідея з'явилася, коли вона побачила, скільки людей підтримали її після смерті матері.

Окрім марки "9 днів без Ірини Фаріон" створили спеціальний конверт, на звороті якого є слова мовознавиці:

"Я не боюся своєї смерті. Бо такі, як я, своєю смертю не вмирають".

Нагадаємо, що 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут підозрюваного.

А 26 липня підозрюваному оголосили підозру. Ймовірному вбивці загрожує 15 років позбавлення волі.

Тим часом підозрюваний у вбивстві мовознавиці, Владислав Зінченко, цинічно відповів на питання доньки Фаріон про мотив та показав язик.

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18:11 Галущенко заявив про поліпшення ситуації в енергосистемі України, але попередив про небезпеку

18:08 У Луцьку чоловік погрожував з'їсти суддю — як його покарали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 Орбан зробив гучну заяву щодо вступу України до ЄС чи НАТО

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