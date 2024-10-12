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Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

12 октября 2024 г. 0:42

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17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

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13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

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13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

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В Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове 11 октября состоялся парастас за Василием Особой, зятем языковеда Ирины Фарион, который погиб, защищая Украину на Северском направлении. Рядом с его женой, Софией Семчишин, в скорби остались двое детей Ева и Дмитрик.

Корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака побывала в храме вместе с другими жителями Львова и гостями города, пришедшими попрощаться с военным.

В субботу, 12 октября, в 11.00 во Львове состоится чин похорона защитника.

Зять Ирины Фарион Василий Особа погиб на фронте во время боевых действий на Северском направлении в воскресенье, 6 октября. Он был старшим солдатом и минометчиком в Легионе Свободы.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Языковед умерла во львовской больнице.

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