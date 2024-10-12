У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

У Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові 11 жовтня відбувся парастас за Василем Особою, зятем мовознавиці Ірини Фаріон, який загинув, захищаючи Україну на Сіверському напрямку. Поруч із його дружиною, Софією Семчишин, у скорботі залишилися їхні двоє дітей Ева та Дмитрик.

Кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака побувала у храмі разом з іншими мешканцями Львова та гостями міста, які прийшли попрощатися з військовим.

В суботу, 12 жовтня, об 11:00 у Львові відбудеться чин похорону захисника.

Зять Ірини Фаріон Василь Особа загинув на фронті під час бойових дій на Сіверському напрямку у неділю, 6 жовтня. Він був старшим солдатом та мінометником у Легіоні Свободи.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні.