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Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

12 октября 2024 г. 17:35

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Во Львове в субботу, 12 октября, возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла состоялось прощание с двумя павшими Героями Украины — Василием Особой и Михаилом Езерским. Василий Особа, отдавший свою жизнь за Родину, был мужем дочери известного языковеда Ирины Фарион.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Прощание с павшими героями

Проститься с павшими Героями пришли их родные, друзья и боевые собратья. Также собрались сотни небезразличных граждан.

У открытых ворот храма стояли представители духовенства, а сотни горожан стали на колени, когда гробы с павшими воинами занесли в церковь. Там прошла панихида.

Жена павшего Василия Особы, София Семчишин, за один год потеряла и мужа и мать. Верная памяти любимого, пообещала воспитать двоих детей настоящими патриотами Украины.

"Я тебе обещаю, Василий, что воспитаю наших детей, Еву и Дмитрика, настоящими патриотами", — сказала в своей речи Софья.

Также к собравшимся обратился один из боевых собратьев павших.

"Михаил и Василий. Украинцы, христиане, любящие родители, уважаемые дети. Они не родились воинами. Они ими стали. Твердые, несгибаемые, целеустремленные. Они знали, на что идут", — сказал военный.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Языковед умерла во львовской больнице.

Ранее мы писали, что на фронте погиб Василий Особа, зять языковеда Ирины Фарион. Это произошло на Северском направлении.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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