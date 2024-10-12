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У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

12 жовтня 2024 р. 17:35

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У Львові у суботу, 12 жовтня, біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла відбулося прощання з двома полеглими Героями України — Василем Особою та Михайлом Єзерським. Василь Особа, який віддав своє життя за Батьківщину, був чоловіком доньки відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Прощання з полеглими героями

Попрощатися з полеглими Героями прийшли їх рідні, друзі та бойові побратими. Також зібралися сотні небайдужих громадян. 

Біля відкритих воріт храму стояли представники духовенства, а сотні містян стали на коліна, коли труни з полеглими воїнами занесли до церкви. Там відбулася панахида.

Дружина полеглого Василя Особи, Софія Семчишин, за один рік втратила і чоловіка і матір. Вірна пам'яті коханого, вона пообіцяла виховати двох дітей справжніми патріотами України.

"Я тобі обіцяю, Василь, що виховаю наших дітей, Єву та Дмитрика, справжніми патріотами", — сказала у своїй промові Софія.

Також до присутніх звернувся один з бойових побратимів полеглих.

"Михайло і Василь. Українці, християни, люблячі батьки, шанобливі діти. Вони не народилися воїнами. Вони ними стали. Тверді, незламні, цілеспрямовані. Вони знали, на що ідуть", — промовив військовий.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні. 

Раніше ми писали, що на фронті загинув Василь Особа, зять мовознавиці Ірини Фаріон. Це сталося на Сіверському напрямку.

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17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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