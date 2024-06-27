Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

Во Львовской области из-за обновленных требований к укрытиям более 200 школ будут вынуждены перейти на отдаленное обучение. В то же время, существует угроза закрытия более 160 детских садов в населенных пунктах региона.

Об этом рассказал руководитель управления образования ОВА Олег Паска в эфире День.LIVE в четверг, 27 июня.

Укрытие в учебных заведениях Львовщины

По словам Паски, первое, что должны все обеспечить, и заведения, и министерства и органы власти разных уровней — это возможность учиться для студентов и учеников.

"Особенно это актуально звучит в контексте того, что были изменены условия к укрытиям и это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджеты, что может привести к тому, что, например, во Львовской области более 200 школ перейдут на отдаленное обучение", — сказал он.

Представитель ОВА отметил, что из-за несоответствия новым нормам могут закрыться более 160 детских садов. Поэтому, по его мнению, этот вопрос нужно решать как можно быстрее.

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы планируется обустроить укрытие за 19 млн гривен, а средства возьмут из областного бюджета.

Также мы писали, что коммунальщики города Вишневое в Киевской области заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза.