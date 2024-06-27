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Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

27 июня 2024 г. 16:02

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16:02 Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

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11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

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Во Львовской области из-за обновленных требований к укрытиям более 200 школ будут вынуждены перейти на отдаленное обучение. В то же время, существует угроза закрытия более 160 детских садов в населенных пунктах региона.

Об этом рассказал руководитель управления образования ОВА Олег Паска в эфире День.LIVE в четверг, 27 июня.

Укрытие в учебных заведениях Львовщины

По словам Паски, первое, что должны все обеспечить, и заведения, и министерства и органы власти разных уровней — это возможность учиться для студентов и учеников.

"Особенно это актуально звучит в контексте того, что были изменены условия к укрытиям и это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджеты, что может привести к тому, что, например, во Львовской области более 200 школ перейдут на отдаленное обучение", — сказал он.

Представитель ОВА отметил, что из-за несоответствия новым нормам могут закрыться более 160 детских садов. Поэтому, по его мнению, этот вопрос нужно решать как можно быстрее.

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы планируется обустроить укрытие за 19 млн гривен, а средства возьмут из областного бюджета.

Также мы писали, что коммунальщики города Вишневое в Киевской области заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза.

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17:08 Бизнес получил более 45,4 миллиарда гривен кредитов с начала года — на что банки выдали деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:04 Украина не хочет затяжной войны — Зеленский заявил о необходимости нового мирного плана

16:49 Принудительный туризм — оккупанты сгоняют россиян на оккупированную "Асканию-Новую"

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16:58 Удастся ли возобновить энергетику к зиме — нардеп сделал прогноз

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16:02 Во Львовской области могут закрыться более 160 детсадов — в ОВА объяснили причину

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15:51 Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

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13:30 Отдых 2024 – куда украинцам поехать в отпуск, какие цены и что предлагают

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:48 Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

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11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

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10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

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10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

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08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ