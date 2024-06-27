У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

У Львівській області через оновлені вимоги до укриттів понад 200 шкіл будуть змушені перейти на віддалене навчання. Водночас існує загроза закриття понад 160 дитячих садків в населених пунктах регіону.

Про це розповів керівник управління освіти ОВА Олег Паска в ефірі День.LIVE у четвер, 27 червня.

Укриття в навчальних закладах Львівщини

За словами Паски, найперше, що повинні всі забезпечити, й заклади, й міністерства й органи влади різних рівнів — це можливість навчатися для студентів та учнів.

"Особливо це актуально звучить у контексті того, що були змінені умови до укриттів і це ляже додатковим навантаженням на бюджети, що може спричинити до того, що, наприклад, у Львівській області понад 200 шкіл перейдуть на віддалене навчання", — сказав він.

Представник Львівської ОВА зазначив, що через невідповідність новим нормам можуть закритися понад 160 дитячих садків. Тому, на його думку, це питання треба вирішувати якнайшвидше.

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси планують облаштувати укриття за 19 млн гривень, а кошти візьмуть з обласного бюджету.

Також ми писали, що комунальники міста Вишневе Київської області замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза.