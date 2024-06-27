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У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

27 червня 2024 р. 16:02

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15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

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13:30 Відпочинок 2024 — куди українцям поїхати у відпустку, які ціни та що пропонують

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12:58 Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

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12:48 Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

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11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

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У Львівській області через оновлені вимоги до укриттів понад 200 шкіл будуть змушені перейти на віддалене навчання. Водночас існує загроза закриття понад 160 дитячих садків в населених пунктах регіону.

Про це розповів керівник управління освіти ОВА Олег Паска в ефірі День.LIVE у четвер, 27 червня.

Укриття в навчальних закладах Львівщини

За словами Паски, найперше, що повинні всі забезпечити, й заклади, й міністерства й органи влади різних рівнів — це можливість навчатися для студентів та учнів.

"Особливо це актуально звучить у контексті того, що були змінені умови до укриттів і це ляже додатковим навантаженням на бюджети, що може спричинити до того, що, наприклад, у Львівській області понад 200 шкіл перейдуть на віддалене навчання", — сказав він.

Представник Львівської ОВА зазначив, що через невідповідність новим нормам можуть закритися понад 160 дитячих садків. Тому, на його думку, це питання треба вирішувати якнайшвидше.

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси планують облаштувати укриття за 19 млн гривень, а кошти візьмуть з обласного бюджету. 

 Також ми писали, що комунальники міста Вишневе Київської області замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза. 

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17:16 Збагатіть свою мову — дев'ять рідкісних українських слів, які ви могли не знати

17:16 У Вовчанську держслужбовиця добровільно співпрацювала з окупантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:08 Бізнес отримав понад 45,4 мільярда гривень кредитів з початку року — на що банки видали гроші

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