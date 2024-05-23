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В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

23 мая 2024 г. 14:12

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Text

08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Во Львове ежегодно отмечают День Героев. Сегодня на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища состоялось возложение цветов и панихида за украинцами, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость.

На месте побывала корреспондент Новини.LIVE.

День Героев во Леве 23 мая

Сегодня на Лычаковском кладбище почтили память украинских защитников — возложение цветов и зажигание лампадок на могилах павших воинов, а также состоялась панихида.

На мероприятии присутствовали родные павших защитников, представители власти и украинцы, которые пришли почтить память.

Отметим, что День Героев основан в 1941 году членами Организации Украинских Националистов для того, чтобы почтить память героев, жертвовавших или жертвующих своими жизнями и здоровьем ради процветания Украины.

Его посвятили дню убийства в Роттердаме Евгения Коновальца 23 мая 1938 года.

Ранее мы писали, что сегодня отмечают также День морской пехоты.

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с праздником и подчеркнул, что с 2014 и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.

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14:13 В ГУР предупредили о новых российских фейках в июле, которые связаны со сбитием Ил-76

14:08 Демченко предупредил о рисках у границы с РФ в Сумской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:04 Внезапно выбежал на пути — во Львове мужчина попал под поезд

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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