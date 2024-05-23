В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Во Львове ежегодно отмечают День Героев. Сегодня на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища состоялось возложение цветов и панихида за украинцами, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость.
На месте побывала корреспондент Новини.LIVE.
День Героев во Леве 23 мая
Сегодня на Лычаковском кладбище почтили память украинских защитников — возложение цветов и зажигание лампадок на могилах павших воинов, а также состоялась панихида.
На мероприятии присутствовали родные павших защитников, представители власти и украинцы, которые пришли почтить память.
Отметим, что День Героев основан в 1941 году членами Организации Украинских Националистов для того, чтобы почтить память героев, жертвовавших или жертвующих своими жизнями и здоровьем ради процветания Украины.
Его посвятили дню убийства в Роттердаме Евгения Коновальца 23 мая 1938 года.
Ранее мы писали, что сегодня отмечают также День морской пехоты.
Президент Владимир Зеленский поздравил военных с праздником и подчеркнул, что с 2014 и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.