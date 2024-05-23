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У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

23 травня 2024 р. 14:12

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

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У Львові щорічно 23 травня відзначають День Героїв. Сьогодні на полі почесних поховань Личаківського кладовища відбулося покладання квітів та панахида за українцями, які поклали своє життя за свободу та незалежність.

На місці побувала кореспондентка Новини.LIVE.

День Героїв у Льові 23 травня

Сьогодні на Личаківському кладовищі вшанували памʼять українських захисників — відбулося покладання квітів та запалення лампадок на могилах полеглих воїнах, а також відбулась панахида.

На заході були присутні рідні полеглих захисників, представники влади та українці які прийшли вшанувати памʼять. 

Зазначимо, що День Героїв заснований у 1941 році членами Організації Українських Націоналістів для того, аби вшанувати пам'ять героїв, які жертвували або жертвують своїми життями й здоров'ям заради процвітання України.

Його присвятили до дня вбивства у Роттердамі Євгена Коновальця 23 травня 1938 року.

Раніше ми писали, що сьогодні також відзначають День морської піхоти.

Президент Володимир Зеленський привітав військових зі святом та наголосив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.

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14:20 В Одесі планують масштабний ремонт ліфтів — скільки виділили грошей

14:13 У ГУР попередили про нові російські фейки у липні, які стосуються збиття Іл-76

14:08 Демченко попередив про ризики біля кордону з РФ на Сумщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:04 Раптово вибіг на колію — у Львові чоловік потрапив під потяг

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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