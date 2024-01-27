Смерть мальчика из-за лечения зубов во Львове — Комаровский прокомментировал случай для Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Во время эфира он вместе с ведущей говорили о мальчике, сердце которого остановилось после операции по удалению зуба.

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О чем эфир

Как известно, во Львове в декабре пятилетний мальчик впал в кому после удаления зубов под анестезией. В настоящее время прокуратура возбудила уголовное дело по поводу смерти ребенка.

В свою очередь Евгений Комаровский рассказал о резонансном событии, что именно могло произойти и прокомментировал возмущение общества.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский заявил, что болезнь X пока остается концепцией. Это условный вирус, придуманный для того, чтобы подготовиться к вероятной пандемии в будущем, которая может быть смертельнее коронавируса.