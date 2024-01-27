Смерть хлопчика через лікування зубів у Львові — Комаровський прокоментував інцидент для Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE став український лікар-педіатр Євген Комаровський. Під час ефіру він разом з ведучою говорили про хлопчика, серце якого зупинилося після операції по видаленню зуба.

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Про що ефір

Як відомо, у Львові в грудні п'ятирічний хлопчик впав у кому після видалення зубів під анестезією. Наразі прокуратура відкрила кримінальну справу щодо смерті дитини.

Своєю чергою Євген Комаровський розповів про резонансну подію, що саме могло статися та прокоментував обурення суспільства.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський заявив, що хвороба X наразі залишається лише концепцією. Це умовний вірус, вигаданий для того, щоб підготуватися до ймовірної пандемії в майбутньому, яка може бути смертельнішою за коронавірус.