Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Российский оппозиционер Марк Фейгин прокомментировал поведение в суде 18-летнего подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. По его словам, молодой человек ведет себя странно и что он должен более серьезно подумать о своей судьбе.

Об этом Марк Фейгин рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Может ли Вячеслав Зинченко иметь какую-нибудь спецподготовку

По словам Марка Фейгина, поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко и его улыбки в суде выглядят довольно странно.

"Я не думаю, что 18-летний молодой человек может быть слишком натренированным, чтобы вести себя так. Чтобы иметь такое поведение, нужно иметь опыт. Мы не можем сказать, что это какая-то наигранная история и что он умеет так профессионально вести себя, я так не думаю", — прокомментировал Фейгин.

Что может угрожать Зинченко

Как отметил Фейгин, если Зинченко действительно является убийцей и если это будет доказано — ему бы лучше серьезнее отнестись к своей судьбе, особенно с учетом того, что у него воюет отец.

"Что же ты, отец воюет, а ты здесь людей убиваешь — тогда иди на фронт, если ты не боишься смерти и так пренебрегаешь чужими жизнями, тогда покажи, что ты готов пожертвовать ради Родины своей жизнью. Или ты так не думаешь, или в 18 лет представления совсем другие, что можно убить человека и тебе за это ничего не будет", — рассуждает оппозиционер.

По мнению Фейгина, подозреваемому стоит серьезнее задуматься над своей судьбой, потому что, возможно, ему придется сидеть пожизненно.

Механизм убийства

Еще один момент — мастерство выстрела, ведь попасть в висок человеку, который движется, очень непросто.

"Это должны установить и экспертизы, и следственные криминалистические действия, и оперативные службы должны дать на это ответ, потому что мне сложно судить, имел ли он подготовку. Есть специальные средства которые дают возможность понять, современные методы это позволяют выявить. Есть специальная фарм-поддержка, но таких вещей об этом вам не расскажут. Но, при желании, разговорить можно", — говорит Фейгин.