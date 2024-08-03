Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Російський опозиціонер Марк Фейгін прокоментував поведінку в суді 18-річного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. За його словами, молодик поводиться дивно і що він має більш серйозно подумати про свою долю.

Про це Марк Фейгін розповів в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

Чи може В'ячеслав Зінченко мати якусь спецпідготовку

За словами Марка Фейгіна, поведінка підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка та його посмішки у суді виглядають досить дивно.

"Я не думаю, що 18-річна молода людина може бути занадто натренованою, щоб поводитися так. Щоб мати таку поведінку, потрібно мати досвід. Ми не можемо сказати, що це якась награна історія і що він вміє так професійно поводитися, я так не думаю", — прокоментував Фейгін.

Що може загрожувати Зінченку

Як зазначив Фейгін, якщо Зінченко справді є вбивцею і якщо це буде доведено — йому б краще серйозніше поставитися до своєї долі, особливо з урахуванням того, що в нього воює батько.

"Що ж ти, батько воює, а ти тут людей вбиваєш — тоді йди на фронт, якщо ти не боїшся смерті і так нехтуєш чужими життями, тоді покажи, що ти готовий пожертвувати заради Батьківщини своїм життям. Чи ти так не думаєш, або у 18 років уявлення зовсім інші, що можна вбити людину і тобі за це нічого не буде", — розмірковує опозиціонер.

На думку Фейгіна, підозрюваному варто серйозніше замислитися над своєю долею, бо, можливо, йому доведеться сидіти довічно.

Механізм вбивства

Ще один момент — майстерність пострілу, адже влучити у скроню людині, яка рухається, дуже непросто.

"Це повинні встановити і експертизи, і слідчі криміналістичні дії, і оперативні служби повинні дати на це відповідь, тому що мені складно судити, чи мав він підготовку. Є спеціальні засоби які дають можливість зрозуміти, сучасні методи це дозволяють виявити. Є спеціальна фарм-підтримка, але таких речей про це вам не розкажуть. Але, при бажанні, розговорити можна", — каже Фейгін.