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Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

03 серпня 2024 р. 19:10

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19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

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Російський опозиціонер Марк Фейгін прокоментував поведінку в суді 18-річного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. За його словами, молодик поводиться дивно і що він має більш серйозно подумати про свою долю.

Про це Марк Фейгін розповів в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

Чи може В'ячеслав Зінченко мати якусь спецпідготовку

За словами Марка Фейгіна, поведінка підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка та його посмішки у суді виглядають досить дивно. 

"Я не думаю, що 18-річна молода людина може бути занадто натренованою, щоб поводитися так. Щоб мати таку поведінку, потрібно мати досвід. Ми не можемо сказати, що це якась награна історія і що він вміє так професійно поводитися, я так не думаю", — прокоментував Фейгін.

Що може загрожувати Зінченку

Як зазначив Фейгін, якщо Зінченко справді є вбивцею і якщо це буде доведено — йому б краще серйозніше поставитися до своєї долі, особливо з урахуванням того, що в нього воює батько.

"Що ж ти, батько воює, а ти тут людей вбиваєш — тоді йди на фронт, якщо ти не боїшся смерті і так нехтуєш чужими життями, тоді покажи, що ти готовий пожертвувати заради Батьківщини своїм життям. Чи ти так не думаєш, або у 18 років уявлення зовсім інші, що можна вбити людину і тобі за це нічого не буде", — розмірковує опозиціонер.

На думку Фейгіна, підозрюваному варто серйозніше замислитися над своєю долею, бо, можливо, йому доведеться сидіти довічно. 

Механізм вбивства

Ще один момент — майстерність пострілу, адже влучити у скроню людині, яка рухається, дуже непросто. 

"Це повинні встановити і експертизи, і слідчі криміналістичні дії, і оперативні служби повинні дати на це відповідь, тому що мені складно судити, чи мав він підготовку. Є спеціальні засоби які дають можливість зрозуміти, сучасні методи це дозволяють виявити. Є спеціальна фарм-підтримка, але таких речей про це вам не розкажуть. Але, при бажанні, розговорити можна", — каже Фейгін.

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18:46 Чоловіки не можуть через Резерв+ подати важливі дані до ТЦК — коли треба з'явитися особисто

18:40 Ремонт школи на Одещині за три роки здорожчав майже на 70 мільйонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 У Харкові затримали двох чоловіків, які за вказівкою росіян підпалили авто ЗСУ

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