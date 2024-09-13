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Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

13 сентября 2024 г. 16:54

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16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

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16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

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13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

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12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

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11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

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10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

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Во Львове состоялись ежегодные открытые областные соревнования по адаптивным видам спорта — Лига Непокоренных. Мероприятие собрало ветеранов и военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий, защищая Украину от российской агрессии. Среди участников — волынянин Сергей Дудик.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

История украинского защитника из Волыни

Потеряв руку под Бахмутом, Сергей нашел себя в стрельбе из лука. Он делает это зубами. Сначала это был один из видов реализации, сегодня это серьезный восторг.

"Было наступление и был бой, в котором я получил ранение. Потом мне ампутировали руку и я постепенно начал возвращаться в гражданскую жизнь", — говорит Дудик.

Вернуться к жизни и самое главное — получить современный протез в штатах Сергею помог благотворительный фонд "Future For Ukraine".

Все расходы Сергея Дудика в США, а именно проживание, пребывание и протезирование оплатил благотворительный фонд "Future For Ukraine".

Сегодня боец продолжает тренировать тело, а с появлением лука он уже четвертый раз участвует в соревновании по стрельбе и имеет цель выйти на международный уровень, говорит тренер Сергея — Олег Дучиминский.

"Когда я увидел, что он нет одной руки мне было немного смущенно, потому что из лука стрелять без руки немного сложно. Но у него настолько было желание стрелять и заниматься этим спортом, что мы нашли для него левого лука, поставили и он сделал свой первый выстрел. Для него это было невероятное, он был счастлив", — говорит тренер.

Своим примером Сергей Дудик хочет поддержать других военных с ампутациями и доказать, что после ранения жизни продолжается, а сила воли и поддержка неравнодушных людей могут творить настоящие чудеса.

К слову, благотворительный фонд "Future For Ukraine" помогает тяжелораненым защитникам, потерявшим конечности на войне, а также обеспечивает необходимым оборудованием и медпрепаратами больницы и госпитали по всей Украине.

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