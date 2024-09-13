Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

У Львові відбулися щорічні відкриті обласні змагання з адаптивних видів спорту — Ліга Нескорених. Захід зібрав ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій, захищаючи Україну від російської агресії. Серед учасників — волинянин Сергій Дудік.

Поро це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

Історія українського захисника з Волині

Втративши руку під Бахмутом Сергій знайшов себе в стрільбі з лука. Він робить це зубами. Спочатку це був один із видів реалізації, сьогодні це серйозне захоплення.

"Був наступ і був бій в якому я отримав поранення. Потім мені ампутували руку і я поступово почав повертатися до цивільного життя", — каже Дудік.

Повернутися до життя і найголовніше отримати сучасний протез у штатах Сергію допоміг благодійний фонд "Future For Ukraine".

Усі витрати Сергія Дудіка у США, а саме проживання, перебування та сучасне протезування оплатив благодійний фонд "Future For Ukraine".

Сьогодні боєць продовжує тренувати тіло, а з появою лука він вже вчетверте бере участь у змагання зі стрільби й має ціль вийти на міжнародний рівень, каже тренер Сергія — Олег Дучимінській.

"Коли я побачив, що він немає однієї руки мені було трохи ніяково, тому що з лука стріляти без руки трохи складно. Але в нього був запал і настільки було бажання стріляти і займатися цим спортом, що ми знайшли для нього лівого лука поставили і він зробив свій перший постріл. Для нього це було щось неймовірне, він був щасливий", — каже тренер.

Своїм прикладом Сергій Дудік хоче підтримати інших військових з ампутаціями і довести що, після поранення життя триває, а сила волі та підтримка небайдужих людей можуть творити справжні дива.

До слова, благодійний фонд "Future For Ukraine" допомагає важкопораненим захисникам, які втратили кінцівки на війні, а також забезпечує необхідним обладнанням та медпрепаратами лікарні та госпіталі по всій Україні.