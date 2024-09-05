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Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

5 сентября 2024 г. 15:23

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Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук сообщил, что во Львове продолжаются работы на месте вчерашних ракетных ударов. Горожане готовятся к прощанию с погибшими.

Об этом Мельничук рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 5 сентября.

Львовяне попрощаются с погибшими согражданами

Мельничук отметил, что львовяне самоорганизовались и пришли на помощь друг другу. Известно, что десять пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии. Он добавил, что всем, кто потерял жилье, городские власти помогут с поиском временного дома.

Нардеп также сообщил, что уже завтра во Львове попрощаются с большинством погибших. В частности, с Евгенией Базилевич и ее тремя дочерьми.

"Выделяются средства, выделяется помощь, но никакие средства, никакая помощь не заменят человеческую жизнь", — подчеркнул нардеп.

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15:25 Стефанишину назначили вицепремьером и главой Минюста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:22 Одесские бойцы показали, как сбили новый вражеский "Ланцет" с помощью FPV-дрона

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