Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук повідомив, що у Львові тривають роботи на місці учорашніх ракетних ударів. Містяни готуються до прощання із загиблими.

Про це Мельничук розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 5 вересня.

Львів'яни попрощаються із загиблими співгородянами

Мельничук зазначив, що львів'яни самоорганізувалися і прийшли на допомогу один одному. Наразі відомо, що десять постраждалих досі у важкому стані. Він додав, що всім, хто втратив житло, міська влада допоможе з пошуком тимчасової оселі.

Нардеп також повідомив, що вже завтра у Львові попрощаються з більшістю загиблих. Зокрема, з Євгенією Базилевич та її трьома доньками.

"Виділяються кошти, виділяється допомога, але ніякі кошти, ніяка допомога не замінять людського життя", — підкреслив нардеп.