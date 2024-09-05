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Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

05 вересня 2024 р. 15:23

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

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13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

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13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

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12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

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Депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук повідомив, що у Львові тривають роботи на місці учорашніх ракетних ударів. Містяни готуються до прощання із загиблими.

Про це Мельничук розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 5 вересня.

Львів'яни попрощаються із загиблими співгородянами

Мельничук зазначив, що львів'яни самоорганізувалися і прийшли на допомогу один одному. Наразі відомо, що десять постраждалих досі у важкому стані. Він додав, що всім, хто втратив житло, міська влада допоможе з пошуком тимчасової оселі.

Нардеп також повідомив, що вже завтра у Львові попрощаються з більшістю загиблих. Зокрема, з Євгенією Базилевич та її трьома доньками. 

"Виділяються кошти, виділяється допомога, але ніякі кошти, ніяка допомога не замінять людського життя", — підкреслив нардеп.

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16:48 Румунія офіційно надала Україні систему ППО Patriot

Термінова новина

16:47 В Харкові пролунав вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:45 На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні

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16:23 Умєров поділився деталями розмови з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

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