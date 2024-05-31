Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали arrow
Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

31 мая 2024 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

12:59День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
Text

23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
Text

23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

Сегодня, 31 мая, во Львове прошла презентация от АО "Укрзализныця" будущей реконструкции Львовского вокзала с обустройством доступности и безбарьерности. В частности, на такую реконструкцию Укрзализныця планирует потратить 21 млн гривен, но это не финальная цифра. 

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE

Безбарьерный вокзал во Львове

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко в комментарии Новини.LIVE заявил, что этот проект очень важен, потому что вокзал во Львове — второй по пассажиропотоку в Украине.

Почти каждый день прибывают вынужденные переселенцы, в том числе люди с инвалидностью и старше, нуждающиеся в дополнительной помощи. Также во Львов направляются на реабилитацию военные.

"В настоящее время вместе с экспертами нарабатывают концепцию проекта и ищут финансирование. Реализация, предварительно, займет от 3 до 5 лет. Это будет происходить в несколько очередей, чтобы вокзал не прекращал принимать пассажиров", — говорит Лященко.

Обычно пандусы существуют для отчета и не отвечают нормам, говорит в комментарии Новини.LIVE военный Александр Безкинский.

Александр Безкинский, родом из Харькова, в начале вторжения привез семью во Львов, а затем отправил за границу. Сам мужчина ушел на фронт, в январе этого года во время боевого задания получил ранения и потерял конечности.

В настоящее время воин находится на реабилитации и говорит, что его настораживает проблемный вопрос с пандусами, которые существуют только для отчета и не отвечают нормам.

"Есть пандус сбоку вокзала, но я еще не пробовал добраться сам на перрон. Также есть пониженные кассы, но я пока не активный пользователь. Однако нужно заниматься тем, чтобы это все обустроить", — добавляет военный.

Глава Львовской ОВА в комментарии Новини.LIVE заявил, что площадь Дворцова реконструирована, но есть определенные неувязки пользования единого комплекса площади и вокзала.

"Львовщина стала гуманитарным хабом, мы усилили более 10 тысяч человек с инвалидностью и 30 тысяч пенсионеров. Большинство с ним пользовались вокзалом и понимали, что он не приспособлен. Наша задача сделать, чтобы люди чувствовали себя одинаково вопреки своим особенностям", — говорит Козицкий.

Добавим, что во время реконструкции планируют повысить перроны для удобного доступа к вагонам, установить лифты, обустроить безбарьерность с центрального входа и многое другое. Продолжится реконструкция ориентировочно 3-5 лет. Стоят работы сотни миллионов гривен, поэтому к финансированию планируют привлекать различные международные институты и грантовые средства.

Напомним, мы ранее писали, что на Киевском железнодорожном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Также мы писали, что Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Львова в Карпаты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:03 Российские захватчики используют северокорейские ракеты против Украины, — Пентагон

18:02 Зеленский объяснил, почему мирное соглашение с Россией будет ловушкой

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

18:00 День защиты детей в период войны — как будут праздновать в Одессе

17:51 Шмыгаль отреагировал на петицию о запрете сервисов поиска и бронирования лекарств

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

17:45 Зеленский ответил, увеличилась ли мобилизация после нового закона

17:43 Зеленский рассказал, сколько стран готовы принять участие в Саммите мира

17:34 В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО

17:30 Более 100 миллионов — в четвертый раз на Prozorro объявлена закупка на ремонт школы в Одессе

18:03 Российские захватчики используют северокорейские ракеты против Украины, — Пентагон

18:02 Зеленский объяснил, почему мирное соглашение с Россией будет ловушкой

18:00 День защиты детей в период войны — как будут праздновать в Одессе

17:51 Шмыгаль отреагировал на петицию о запрете сервисов поиска и бронирования лекарств

17:45 Зеленский ответил, увеличилась ли мобилизация после нового закона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:43 Зеленский рассказал, сколько стран готовы принять участие в Саммите мира

17:34 В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО

17:30 Более 100 миллионов — в четвертый раз на Prozorro объявлена закупка на ремонт школы в Одессе

17:24 Обманул военных на 30 тысяч гривен — киберполиция высчитала мошенника

17:21 Мобилизация небинарных лиц — что по этому поводу говорит закон

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

15:00 Новый тариф на электричество — отношение одесситов к повышению цен

07:54 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024
Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

28 мая 2024

16:30 Выпускные во время войны — что думают одесситы об их проведении

11:35 Китай собирается наращивать производство чипов — сколько денег потратят на индустрию

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
Text

23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы