Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Сегодня, 31 мая, во Львове прошла презентация от АО "Укрзализныця" будущей реконструкции Львовского вокзала с обустройством доступности и безбарьерности. В частности, на такую реконструкцию Укрзализныця планирует потратить 21 млн гривен, но это не финальная цифра.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE

Безбарьерный вокзал во Львове

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко в комментарии Новини.LIVE заявил, что этот проект очень важен, потому что вокзал во Львове — второй по пассажиропотоку в Украине.

Почти каждый день прибывают вынужденные переселенцы, в том числе люди с инвалидностью и старше, нуждающиеся в дополнительной помощи. Также во Львов направляются на реабилитацию военные.

"В настоящее время вместе с экспертами нарабатывают концепцию проекта и ищут финансирование. Реализация, предварительно, займет от 3 до 5 лет. Это будет происходить в несколько очередей, чтобы вокзал не прекращал принимать пассажиров", — говорит Лященко.

Обычно пандусы существуют для отчета и не отвечают нормам, говорит в комментарии Новини.LIVE военный Александр Безкинский.

Александр Безкинский, родом из Харькова, в начале вторжения привез семью во Львов, а затем отправил за границу. Сам мужчина ушел на фронт, в январе этого года во время боевого задания получил ранения и потерял конечности.

В настоящее время воин находится на реабилитации и говорит, что его настораживает проблемный вопрос с пандусами, которые существуют только для отчета и не отвечают нормам.

"Есть пандус сбоку вокзала, но я еще не пробовал добраться сам на перрон. Также есть пониженные кассы, но я пока не активный пользователь. Однако нужно заниматься тем, чтобы это все обустроить", — добавляет военный.

Глава Львовской ОВА в комментарии Новини.LIVE заявил, что площадь Дворцова реконструирована, но есть определенные неувязки пользования единого комплекса площади и вокзала.

"Львовщина стала гуманитарным хабом, мы усилили более 10 тысяч человек с инвалидностью и 30 тысяч пенсионеров. Большинство с ним пользовались вокзалом и понимали, что он не приспособлен. Наша задача сделать, чтобы люди чувствовали себя одинаково вопреки своим особенностям", — говорит Козицкий.

Добавим, что во время реконструкции планируют повысить перроны для удобного доступа к вагонам, установить лифты, обустроить безбарьерность с центрального входа и многое другое. Продолжится реконструкция ориентировочно 3-5 лет. Стоят работы сотни миллионов гривен, поэтому к финансированию планируют привлекать различные международные институты и грантовые средства.

Напомним, мы ранее писали, что на Киевском железнодорожном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Также мы писали, что Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Львова в Карпаты.