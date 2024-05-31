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Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

31 травня 2024 р. 18:00

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

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Сьогодні, 31 травня, у Львові відбулась презентація від АТ "Укрзалізниця" майбутньої реконструкції Львівського вокзалу з облаштуванням доступності та безбар’єрності. Зокрема, на таку реконструкцію Укрзалізниця планує витратити 21 млн гривень, але це не фінальна цифра.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE

Безбар'єрний вокзал у Львові

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко у коментарі Новини.LIVE заявив, що цей проєкт дуже важливий, бо вокзал у Львові — другий за пасажиропотоком в Україні.

Майже щодня прибувають вимушені переселенці, зокрема люди з інвалідністю та старшого віку, які потребують додаткової допомоги. Також до Львова прямують на реабілітацію військові. 

"Наразі разом з експертами напрацьовують концепцію проєкту та шукають фінансування. Реалізація, попередньо, займе від 3 до 5 років. Відбуватиметься це у кілька черг, щоб вокзал не припиняв приймати пасажирів", — каже Лященко.

Зазвичай пандуси існують для звіту та не відповідають, зазначає у коментарі Новини.LIVE військовий Олександр Безкінський.

Олександр Безкінський, родом із Харкова, на початку вторгнення привіз сім'ю до Львова, а потім відправив за кордон. Сам чоловік пішов на фронт, цьогоріч у січні під час бойового завдання отримав поранення та втратив кінцівки. 

Зараз воїн перебуває на реабілітації та каже, що його насторожує проблемне питання з пандусами, які існують тільки для звіту та не відповідають нормам.

"Є пандус збоку вокзалу, але я ще не пробував дістатись сам на перон. Також є понижені каси, але я поки не активний користувач. Однак, потрібно займатись тим, щоб це все облаштувати", — додає військовий.

Очільник Львівської ОВА в коментарі Новини.LIVE заявив, що площа Двірцева реконструйована, але є певні неузгодження користування єдиного комплексу площі й вокзалу. 

"Львівщина стала гуманітарним хабом, ми посилили понад 10 тисяч людей з інвалідністю та 30 тисяч пенсіонерів. Більшість з ним користувались вокзалом і розуміли, що він не пристосований. Наше завдання зробити, щоб люди почувались однаково всупереч на свої особливості", — каже Козицький.

Додамо, під час реконструкції планують підвищити перони для зручного доступу до вагонів, встановити ліфти, облаштувати безбар’єрність з центрального входу та багато іншого. Триватиме реконструкція орієнтовно 3-5 років. Коштуватимуть роботи сотні мільйонів гривень, відтак до фінансування планують залучати різні міжнародні інституції та грантові кошти.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Київському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Також, ми писали, що Укрзалізниця запустила додатковий потяг зі Львова до Карпат.

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18:10 Втратила колег та улюблену роботу — жінка розповіла про обстріл Епіцентру в Харкові

18:03 Російські загарбники використовують північнокорейські ракети проти України, — Пентагон

18:02 Зеленський пояснив, чому мирна угода з Росією буде пасткою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 День захисту дітей у період війни — як святкуватимуть в Одесі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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