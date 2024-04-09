Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

12-летняя украинка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске, примет участие в Бостонском марафоне. Уже 13 апреля девочка будет бежать на протезах 5-километровую дистанцию, чтобы осуществить мечту защитника и продемонстрировать всему миру несокрушимость украинского народа.

Об этом идет речь в спецрепортаже Новини.LIVE.

Маленькая украинка примет участие в американском турнире

К участию в Бостонском марафоне Яну пригласил американский фонд One World Strong, помогающий ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий. Цель девочки — пробежать в Бостоне пять километров.

"Мы общались с реабилитологами и протезистами, которые ставили Яну на ноги, потому что для нас это был первый вызов - подготовить к профессиональным соревнованиям ребенка на протезах. Своим характером он уже всех победил", — гордится своей подчиненной тренер девочки, Орися Демьянюк.

Своим участием во всемирно известном марафоне, юная украинка стремится напомнить миру, что война в ее стране продолжается, продолжают страдать и гибнуть дети и взрослые, искалечены тысячи жизней и ежедневно растет количество людей с ампутациями. Но, несмотря ни на что, украинцы остаются несгибаемыми.

"Для меня самое важное — чтобы закончилась война, и все проживали спокойно", — сказала девочка.

Еще одна цель Яны в Бостоне — благотворительная. Это сбор на спортивный протез для тяжелораненого защитника, пациента центра НЕЗЛАМНІ, потерявшего на войне конечность. Девочка хочет, чтобы он, как и она, тоже имел возможность бегать.