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Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

9 апреля 2024 г. 20:50

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

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14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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12-летняя украинка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске, примет участие в Бостонском марафоне. Уже 13 апреля девочка будет бежать на протезах 5-километровую дистанцию, чтобы осуществить мечту защитника и продемонстрировать всему миру несокрушимость украинского народа.

Об этом идет речь в спецрепортаже Новини.LIVE.

Маленькая украинка примет участие в американском турнире

К участию в Бостонском марафоне Яну пригласил американский фонд One World Strong, помогающий ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий. Цель девочки — пробежать в Бостоне пять километров.

"Мы общались с реабилитологами и протезистами, которые ставили Яну на ноги, потому что для нас это был первый вызов - подготовить к профессиональным соревнованиям ребенка на протезах. Своим характером он уже всех победил", — гордится своей подчиненной тренер девочки, Орися Демьянюк.

Своим участием во всемирно известном марафоне, юная украинка стремится напомнить миру, что война в ее стране продолжается, продолжают страдать и гибнуть дети и взрослые, искалечены тысячи жизней и ежедневно растет количество людей с ампутациями. Но, несмотря ни на что, украинцы остаются несгибаемыми.

"Для меня самое важное — чтобы закончилась война, и все проживали спокойно", — сказала девочка.

Еще одна цель Яны в Бостоне — благотворительная. Это сбор на спортивный протез для тяжелораненого защитника, пациента центра НЕЗЛАМНІ, потерявшего на войне конечность. Девочка хочет, чтобы он, как и она, тоже имел возможность бегать.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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