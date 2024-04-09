Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

12-річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу у Краматорську, візьме участь у Бостонському марафоні. Вже 13 квітня дівчинка бігтиме на протезах 5-кілометрову дистанцію, аби здійснити мрію захисника та продемонструвати усьому світу незламність українського народу.

Про це йдеться в спецрепортажі Новини.LIVE.

Маленька українка братиме участь в американському турнірі

До участі в Бостонському марафоні Яну запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій. Мета дівчинки — пробігти у Бостоні п'ять кілометрів.

"Ми спілкувалися з реабілітологами та протезистами, які ставили Яну на ноги, бо для нас це був перший виклик — підготувати до професійних змагань дитину на протезах. Своїм характером вона вже всіх перемогла", — пишається своєю підлеглою тренерка дівчинки, Орися Дем'янюк.

Своєю участю у всесвітньо відомому марафоні, юна українка прагне нагадати світові, що війна в її країні триває, продовжують страждати та гинути діти й дорослі, скалічено тисячі життів і щодня зростає кількість людей з ампутаціями. Та попри все, українці залишаються незламними.

"Для мене найважливіше — щоб закінчилася війна, і всі проживали спокійно", — сказала дівчинка.

Ще одна мета Яни у Бостоні — благодійна. Це збір на спортивний протез для важкопораненого захисника, пацієнта центру НЕЗЛАМНІ, який втратив кінцівку на війні. Дівчинка хоче, аби він, як і вона, теж мав можливість бігати.