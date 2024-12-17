Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Депутат Киевсовета Виктория Пташник заявила, что киевский метрополитен без тендеров заказал экспертизу причин аварии на "синей ветке" метро. Ее стоимость более 4 млн грн.

Об этом Пташник сказала в эфире "Киевского времени" во вторник, 17 декабря.

Что известно об экспертизе причин аварии на "синей ветке" в Киеве

Она подчеркнула, что была инициатором создания временной контрольной комиссии по расследованию причин аварии на "синей ветке" метро между станциями Лыбидская и Демиевская.

Пташник отметила, что экспертный час в госучреждениях в этом году составлял менее 400 грн, но метрополитен, по ее словам, провел экспертизу через частное учреждение, стоимость которого — более 8 тыс. грн.

Депутат подчеркнула, что тендера не происходило вообще. Услугу, по ее словам, закупили у частной компании.

"Так они (КП "Киевский метрополитен". — Ред.) "вывели" 4 млн грн на экспертизу, прописанную в компании, которая, я считаю, к ним причастна. Таких цен нет", — добавила Пташник.

Напомним, в Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года, она состояла из пяти станций. По состоянию на сегодняшний день столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.

Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро.