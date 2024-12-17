Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Депутатка Київради Вікторія Пташник заявила, що київський метрополітен без тендерів замовив експертизу причин аварії на "синій гілці" метро. Її вартість понад 4 млн грн.

Про це Пташник сказала в ефірі "Київського часу" у вівторок, 17 грудня.

Що відомо про експертизу причин аварії на "синій гілці" у Києві

Вона підкреслила, що була ініціатором створення тимчасової контрольної комісії з розслідування причин аварії на "синій гілці" метро між станціями Либідська і Деміївська.

Пташник зазначила, що експертна година в держустановах цьогоріч становила менше 400 грн. Але метрополітен, за її словами, провів експертизу через приватну установу, вартість якої — понад 8000 грн за годину.

Депутатка підкреслила, що тендеру не відбувалося взагалі. Послугу, за її словами, закупили у приватної компанії.

"Так вони (КП "Київський метрополітен", — ред.) "вивели" 4 млн грн на експертизу, яку прописали в компанії, яка, я вважаю, до них дотична. Таких цін немає", — додала Пташник.

Нагадаємо, у Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року, вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".