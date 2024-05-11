Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с июня 2024 года начнет новый этап сближения с Европейским Союзом. У киевлян спросили, верят ли они, что страна вступит в Союз в ближайшие десять лет.

Опрос можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Верят ли киевляне во вступление в Евросоюз?

"Сомневаюсь. Я там езжу и смотрю и самое главное, не очень все там однозначно, легко и хорошо. Мы должны подготовиться. Европа сейчас не в лучшем состоянии", — сказала одна из жительниц столицы.

Один из мужчин считает, что Украина вступит в ЕС после завершения войны против России. По его словам, для этого есть все показатели.

Другая киевлянка подчеркнула, что страна находится на прямом пути в Евросоюз, поэтому верит во вступление. Женщина отметила, что от этого ожидает новые возможности, открытие границ, торговлю и тому подобное.

"Да, верю, потому что мы идем к тому. Мы должны за десять лет вступить. Я ожидаю стандарты Евросоюза, условия жизни", — отметил мужчина.

Еще одна женщина, отвечавшая на вопросы журналиста, также верит, что Украина вступит в ЕС в течение десяти лет.

Напомним, Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Также Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина выполнила все требования по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. Теперь дело за ЕС.