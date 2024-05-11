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Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

11 мая 2024 г. 17:30

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20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

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19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

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Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с июня 2024 года начнет новый этап сближения с Европейским Союзом. У киевлян спросили, верят ли они, что страна вступит в Союз в ближайшие десять лет.

Опрос можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Верят ли киевляне во вступление в Евросоюз?

"Сомневаюсь. Я там езжу и смотрю и самое главное, не очень все там однозначно, легко и хорошо. Мы должны подготовиться. Европа сейчас не в лучшем состоянии", — сказала одна из жительниц столицы.

Один из мужчин считает, что Украина вступит в ЕС после завершения войны против России. По его словам, для этого есть все показатели.

Другая киевлянка подчеркнула, что страна находится на прямом пути в Евросоюз, поэтому верит во вступление. Женщина отметила, что от этого ожидает новые возможности, открытие границ, торговлю и тому подобное.

"Да, верю, потому что мы идем к тому. Мы должны за десять лет вступить. Я ожидаю стандарты Евросоюза, условия жизни", — отметил мужчина.

Еще одна женщина, отвечавшая на вопросы журналиста, также верит, что Украина вступит в ЕС в течение десяти лет.

Напомним, Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Также Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина выполнила все требования по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. Теперь дело за ЕС.

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18:33 Россияне сбросили более 20 авиабомб на Волчанскую громаду в Харьковской области, — ОВА

18:25 Минобороны опубликовало видео о ВСУ, которое является копией американского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

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23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

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13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации