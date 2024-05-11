Вступ України до ЄС в найближчі десять років — чи вірять в це кияни

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна з червня 2024 року розпочне новий етап зближення з Європейським Союзом. У киян запитали, чи вірять вони, що країна вступить до Союзу в найближчі десять років.

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Чи вірять кияни у вступ до Євросоюзу?

"Сумніваюсь. Я там їжджу і дивлюсь і саме головне, не дуже все там однозначно, легко та добре. Ми повинні підготуватися. Європа зараз не в кращому стані", — сказала одна з жительок столиці.

Один з чоловіків вважає, що Україна вступить до ЄС після завершення війни проти Росії. За його словами, для цього є всі показники.

Інша киянка наголосила, що країна перебуває на прямому шляху до Євросоюзу, тому вона вірить у вступ. Жінка зазначила, що від цього очікує нові можливості, відкриття кордонів, торгівлю тощо.

"Так, вірю, бо ми йдемо до того. Ми повинні за десять років вступити. Я очікую стандарти Євросоюзу, умови життя", — зазначив чоловік.

Ще одна жінка, яка відповідала на питання журналіста, також вірить, що Україна вступить до ЄС протягом десяти років.

Нагадаємо, Україна виконала на 80% умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі.

Також Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Тепер — справа за ЄС.