Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

В Украине в понедельник, 6 января, празднуют Крещение. Киевляне и гости столицы окунались в воду в Деснянском районе. Для них оборудовали специальные локации.

Об этом сообщила корреспондентка Ирина Доля в эфире День.LIVE.

Празднование Крещения в Киеве

Место для погружения людей в Деснянском районе столицы хорошо оборудовали. Там установили раздевалки, общественную баню и уборные. Кроме того, на локации дежурили спасатели.

Для некоторых украинцев такое купание является привычным, и они практикуют его не только в этот день, но и в течение всего года.

Другие считают, что это положительно влияет на их эмоциональное и физическое здоровье.

Кроме того, в прямом эфире День.LIVE в воду окунулась и корреспондентка Ирина Доля.

Напомним, 6 января на одесском пляже Ланжерон состоялась коляда и сжигание дидуха. Это является традиционным способом завершения зимних праздников в Украине.

Также во Львове военные капелланы освятили воду. Все желающие жители города и гости смогли взять ее домой.