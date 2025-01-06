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Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

6 января 2025 г. 18:13

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

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08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

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В Украине в понедельник, 6 января, празднуют Крещение. Киевляне и гости столицы окунались в воду в Деснянском районе. Для них оборудовали специальные локации.

Об этом сообщила корреспондентка Ирина Доля в эфире День.LIVE.

Празднование Крещения в Киеве

Место для погружения людей в Деснянском районе столицы хорошо оборудовали. Там установили раздевалки, общественную баню и уборные. Кроме того, на локации дежурили спасатели.

Для некоторых украинцев такое купание является привычным, и они практикуют его не только в этот день, но и в течение всего года.

Другие считают, что это положительно влияет на их эмоциональное и физическое здоровье.

Кроме того, в прямом эфире День.LIVE в воду окунулась и корреспондентка Ирина Доля.

Напомним, 6 января на одесском пляже Ланжерон состоялась коляда и сжигание дидуха. Это является традиционным способом завершения зимних праздников в Украине.

Также во Львове военные капелланы освятили воду. Все желающие жители города и гости смогли взять ее домой.

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18:57 В Молдову за взятку — на Одесчине задержали организатора

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:25 Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

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08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE