Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

В Україні у понеділок, 6 січня, святкують Водохреще. Кияни та гості столиці занурювалися у воду в Деснянському районі. Для них обладнали спеціальні локації.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі День.LIVE.

Святкування Водохреща в Києві

Місце для занурення людей в Деснянському районі столиці добре обладнали. Там встановили роздягальні, громадську лазню та вбиральні. Крім того, на локації чергували рятувальники.

Для деяких українців таке купання є звичним, і вони практикують його не тільки в цей день, а й протягом усього року.

Інші вважають, що це позитивно впливає на їхнє емоційне та фізичне здоров'я.

Крім того, в прямому ефірі День.LIVE у воду занурилася й кореспондентка Ірина Доля.

Нагадаємо, 6 січня на одеському пляжі Ланжерон відбувалася коляда та спалювання дідуха. Це є традиційним способом завершення зимових свят в Україні.

Також у Львові військові капелани освятили воду. Всі охочі мешканці міста та гості змогли взяти її додому.