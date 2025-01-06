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Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

06 січня 2025 р. 18:13

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

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В Україні у понеділок, 6 січня, святкують Водохреще. Кияни та гості столиці занурювалися у воду в Деснянському районі. Для них обладнали спеціальні локації.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі День.LIVE.

Святкування Водохреща в Києві

Місце для занурення людей в Деснянському районі столиці добре обладнали. Там встановили роздягальні, громадську лазню та вбиральні. Крім того, на локації чергували рятувальники.

Для деяких українців таке купання є звичним, і вони практикують його не тільки в цей день, а й протягом усього року.

Інші вважають, що це позитивно впливає на їхнє емоційне та фізичне здоров'я.

Крім того, в прямому ефірі День.LIVE у воду занурилася й кореспондентка Ірина Доля.

Нагадаємо, 6 січня на одеському пляжі Ланжерон відбувалася коляда та спалювання дідуха. Це є традиційним способом завершення зимових свят в Україні.

Також у Львові військові капелани освятили воду. Всі охочі мешканці міста та гості змогли взяти її додому.

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