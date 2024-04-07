Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Украинский 22-летний военный Станислав из Ивано-Франковска, пришедший на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте. Защитник получил ранение, в результате которого ему установили протез ноги.

Об этом Станислав рассказал для Новини.LIVE в воскресенье, 7 апреля.

История украинского военного

Военный рассказал, что в прошлом году получил минно-взрывное ранение в районе Бахмута. Его ждет еще длительный процесс реабилитации и несколько операций.

В результате ранения военному ампутировали ногу и установили протез.

"Это мне сделали экзопротез, а еще должны на этой же ноге делать эндопротез — это внутренняя замена сустава. В результате поражения ключевой сустав, мягко говоря, треснул, а его должны заменить", — говорит Станислав.

Парень пошел на фронт добровольцем в марте 2022 года.

"Что еще делать молодому парню, который пытался построить какую-то свою жизнь и в этот момент все планы рушатся", — отметил он.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 7 апреля, прошла очередная акция в поддержку украинских военных, попавших в плен российских оккупантов. Люди собрались на Софийской площади.

Также во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.