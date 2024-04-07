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Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

Военный ВСУ, который пришел на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте

7 апреля 2024 г. 15:19

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04:04 Запад понял, что нужно готовиться к войне с Россией, — военный ВСУ Сазонов

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
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15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

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14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

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Украинский 22-летний военный Станислав из Ивано-Франковска, пришедший на акцию Free Azov в Киеве, рассказал о своей истории боя на фронте. Защитник получил ранение, в результате которого ему установили протез ноги.

Об этом Станислав рассказал для Новини.LIVE в воскресенье, 7 апреля.

История украинского военного

Военный рассказал, что в прошлом году получил минно-взрывное ранение в районе Бахмута. Его ждет еще длительный процесс реабилитации и несколько операций.

В результате ранения военному ампутировали ногу и установили протез.

"Это мне сделали экзопротез, а еще должны на этой же ноге делать эндопротез — это внутренняя замена сустава. В результате поражения ключевой сустав, мягко говоря, треснул, а его должны заменить", — говорит Станислав.

Парень пошел на фронт добровольцем в марте 2022 года.

"Что еще делать молодому парню, который пытался построить какую-то свою жизнь и в этот момент все планы рушатся", — отметил он.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 7 апреля, прошла очередная акция в поддержку украинских военных, попавших в плен российских оккупантов. Люди собрались на Софийской площади.

Также во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.

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15:10 В селе на Одесчине отремонтируют противорадиационное укрытие за 18 миллионов — ProZorro

обновлено:

15:07 Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством

14:59 Израиль выводит войска с юга сектора Газа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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