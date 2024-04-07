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Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

07 квітня 2024 р. 15:19

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Український 22-річний військовий Станіслав з Івано-Франківська, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті. Захисник отримав поранення, внаслідок якого йому встановили протез ноги.

Про це Станіслав розповів для Новини.LIVE у неділю, 7 квітня.

Історія українського військового

Військовий розповів, що минулого року отримав мінно-вибухове поранення в районі Бахмуту. На нього чекає ще тривалий процес реабілітації та декілька операцій.

Внаслідок поранення військовому ампутували ногу та встановили протез.

"Це мені зробили екзопротез, а ще мають на цій же нозі робити ендопротез — це внутрішня заміна суглоба. Внаслідок ураження ключовий суглоб, м'яко кажучи, тріснув, а його повинні замінити", — каже Станіслав.

Хлопець пішов на фронт добровольцем у березні 2022 року. 

"Що ще робити молодому хлопцю, який намагався побудувати якесь своє життя і в цей момент всі плани руйнуються", — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві в неділю, 7 квітня, пройшла чергова акція на підтримку українських військових, які потрапили в полон російських окупантів. Люди зібралися на Софійській площі.

Також у Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

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