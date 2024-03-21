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Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

21 марта 2024 г. 13:35

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Одной из ключевых особенностей этой атаки является не только то, что она произошла во время утренних часов, но и то, что враг одновременно использовал различные типы средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты.

Об особенностях утренней атаки на Киев со стороны российских сил рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Ранок.LIVE".

Атака Киева со всех сторон

Военный отметил, что удар со стороны России продолжался в течение трех часов и использовал различные типы средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты. Есть также сообщения о применении "Кинжалов".

"Были спланированы маршруты тех ракет, которые разводятся — крылатых скорее всего. Таким образом, чтобы они заходили из разных городов, но близкого к одному времени заходили в зону поражения, в данном случае Киева", — отметил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что такой "звездный удар" наиболее сложный для военных систем ПВО, поскольку нужно отражать цели со всех сторон одновременно. Эта тактика требует от военных чрезвычайной координации и эффективности действий.

Напомним, что российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 21 марта, выпустив баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

Также мы писали о том, что на эти массированные обстрелы россияне потратили 390 млн. долларов.

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