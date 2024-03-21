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Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

21 березня 2024 р. 13:35

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Однією з ключових особливостей цієї атаки, є не лише те, що вона відбулася під час ранкових годин, але й те що ворог одночасно використовував різноманітні типи засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники та балістичні ракети. 

Про особливість ранкової атаки на Київ зі сторони російських сил розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Атака Києва з усіх сторін 

Військовий зазначив, що удар з боку Росії продовжувався протягом трьох годин і використовував різноманітні типи засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники та балістичні ракети. Є також повідомлення про застосування "Кінджалів".

"Було сплановано маршрути тих ракет, які рокладаються —  крилатих скоріш за все. Таким чином, щоб вони заходили з різних міст, але близького до одного часу заходили в зону ураження, в даному випадку Києва", — зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант підкреслив, що такий "зірковий удар" є найбільш складним для військових систем ППО, оскільки потрібно відбивати цілі з усіх сторін одночасно. Ця тактика вимагає від військових надзвичайної координації та ефективності в діях.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. 

Також ми писали про те, що на ці масовані обстріли росіяни витратили 390 млн доларів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23 Керує силою думки — компанія Ілона Маска показала, як людина з чіпом в голові грає в шахи

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