Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

13 августа 2025 г. 19:00

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025
США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

17:03 Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13:00 Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Коррупционные схемы в столице продолжают процветать, несмотря на громкие обещания прекратить произвол. В новом выпуске "Київського часу" вы узнаете, чем занимается Киевсовет, как прокуратура выдвигает подозрения чиновникам и что происходит с выплатами пострадавшим от обстрелов.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Київський час"

В студию сегодня пришли в гости:

  • Вадим Васильчук, депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ, член комиссии КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта.
  • Дмитрий Калько, член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник
  • Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008).

Среди тем эфира:

  • Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко провел совещание с заместителем Министра развития общин и территорий по выплате компенсаций жителям домов, пострадавших от российских ударов. Многие заявки жителей остаются незакрытыми, не хватает специалистов.
  • Совет обороны Киева не может собраться из-за отпуска его сопредседателя — мэра Виталия Кличко.
  • Заместителю мэра Кличко Владимиру Прокопиву облегчили меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста — до ночного домашнего ареста.
  • Ряд подозрений столичным чиновникам.
  • Киевская прокуратура требует возврата более 2 млрд из-за подозрительного тендера.
  • Прокуратура требует взыскать более 18 млн грн с предприятия, проводившего реконструкцию на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

А также вспышка коронавируса в столице, состояние пляжей Киева и ряд других важных и актуальных тем.

Напомним, заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности.

Также мы писали, что экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА взяли под стражу. Его подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

20:44 Трамп пытался убедить Путина не убивать гражданских в Украине

20:29 Графики отключений света в Одессе — какова ситуация будет завтра

20:08 Квартира для УБД от государства — как встать в очередь на жилье

20:00 Может ли непригодный вернуться на военную службу

19:59 На Всемирных играх россиянка показала недовольство гимном Украины

19:44 Трамп заявил о последствиях, если Путин не прекратит войну

19:30 Генпрокурор подытожил масштабные разоблачения чиновников в Киеве

19:10 Необычные номиналы доллара — какие купюры украинцы не обменяют

19:05 Руководителю аппарата Кличко в КГГА объявлено о подозрении

19:05 В порту Одессы отремонтируют причал — сколько потратят

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

17:03 Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13:00 Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

13 августа 2025 г. 18:01
Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13 августа 2025 г. 17:03
Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

13 августа 2025 г. 13:00
Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025 г. 8:00
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2025 г. 17:52
Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

12 августа 2025 г. 13:17
Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025 г. 8:00
США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

11 августа 2025 г. 18:06

