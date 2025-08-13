Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Коррупционные схемы в столице продолжают процветать, несмотря на громкие обещания прекратить произвол. В новом выпуске "Київського часу" вы узнаете, чем занимается Киевсовет, как прокуратура выдвигает подозрения чиновникам и что происходит с выплатами пострадавшим от обстрелов.

Эфир "Київський час"

В студию сегодня пришли в гости:

Вадим Васильчук, депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ, член комиссии КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта.

Дмитрий Калько, член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник

Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008).

Среди тем эфира:

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко провел совещание с заместителем Министра развития общин и территорий по выплате компенсаций жителям домов, пострадавших от российских ударов. Многие заявки жителей остаются незакрытыми, не хватает специалистов.

Совет обороны Киева не может собраться из-за отпуска его сопредседателя — мэра Виталия Кличко.

Заместителю мэра Кличко Владимиру Прокопиву облегчили меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста — до ночного домашнего ареста.

Ряд подозрений столичным чиновникам.

Киевская прокуратура требует возврата более 2 млрд из-за подозрительного тендера.

Прокуратура требует взыскать более 18 млн грн с предприятия, проводившего реконструкцию на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

А также вспышка коронавируса в столице, состояние пляжей Киева и ряд других важных и актуальных тем.

