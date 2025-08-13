Відео
Велике пограбування Києва, багато підозр — ефір Київський час

Велике пограбування Києва, багато підозр — ефір Київський час

13 серпня 2025 р. 19:00

Велике пограбування Києва, багато підозр — ефір Київський час

Розмова Трампа із Зеленським та лідерами ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Мерца і Зеленського в Берліні — прямий ефір

Зустріч Трампа та Путіна ретельно готується — ефір День.LIVE

Чи можливий візит Трампа в Росію — ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2025
Українцям пом'якшать виїзд за кордон — ефір Вечір.LIVE

Відмова Орбана підтримати ЄС та заява Стармера — ефір День.LIVE

Екстрена зустріч Мерца із Зеленським — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2025
США радитимуться з ЄС щодо зустрічі на Алясці — ефір Вечір.LIVE

Трамп проводить пресконференцію у Вашингтоні — прямий ефір

Корупційні схеми в столиці продовжують процвітати попри гучні обіцянки припинити свавілля. У новому випуску "Київського часу" ви дізнаєтесь, чим займається Київрада, як прокуратура висуває підозри чиновникам та що відбувається з виплатами постраждалим від обстрілів.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

До студії сьогодні завітали:

  • Вадим Васильчук, депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ, член комісії КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту.
  • Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник
  • Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008).

Серед тем ефіру:

  • Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко провів нараду із заступницею Міністра розвитку громад та територій щодо виплати компенсацій жителям будинків, які постраждали від російських ударів. Багато заявок жителів залишаються незакритими, бракує фахівців.
  • Рада оборони Києва не може зібратися через відпустку її співголови — мера Віталія Кличка.
  • Заступнику мера Кличка Володимиру Прокопіву полегшили запобіжний захід - з цілодобового домашнього арешту — до нічного домашнього арешту.
  • Низка підозр столичним чиновникам.
  • Київська прокуратура вимагає повернення понад 2 млрд через підозрілий тендер.
  • Прокуратура вимагає стягнути понад 18 млн грн з підприємства, що проводило реконструкцію на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

А також спалах коронавірусу у столиці, стан пляжей Києва та низку інших важливих і актуальним тем.

Нагадаємо, заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості. 

Також ми писали, що ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА взяли під варту. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам". 

