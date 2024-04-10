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Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

10 апреля 2024 г. 1:41

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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Убийство подростка в киевском фуникулере — еще одно доказательство того, что в украинском обществе стремительно растет уровень агрессии. В условиях военного времени каждый человек может быть потенциально опасным, с психическими расстройствами.

Об этом во вторник, 9 апреля, в эфире Новости.LIVE рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

Вся Украина – поле боя, все в стрессовой ситуации

По словам врача Комаровского, на фоне войны в Украине люди все чаще выясняют отношения с помощью физической силы. Чтобы избежать таких трагедий в дальнейшем, необходимо учить украинцев правилам психологической безопасности жизни в условиях военного времени.

"В условиях, когда каждый человек может иметь выраженный ПТСР, когда люди испытывают проблемы с психикой, когда люди агрессивные находятся на службе, но не только там, где есть враг, но и в общественных местах — там где, кажется, мирные люди. Хотя нам пора понять: в Украине уже нет территорий, где живут исключительно мирные люди. Вся Украина — поле боя, все в стрессовой ситуации", — считает Комаровский.

Совет один: если видите человека в военной форме — ни в коем случае не спорьте с ним, лучше промолчать, отойти в сторонку, успокоиться, не провоцировать потенциально агрессивного человека.

Напомним, 9 апреля Печерский районный суд Киева принял решение отправить правоохранителя, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток. Он пробудет в СИЗО до 5 июня.

Ранее мы сообщали, что в результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало уголовное производство.

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обновлено:

02:07 Воздушная тревога в Украине — пуски управляемых авиабомб в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

01:37 В Запорожье взрывы - ракетная опасность

01:17 Более 410 млн евро за два года — Фонд поддержки энергетики отчитался о работе

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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