Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

Убийство подростка в киевском фуникулере — еще одно доказательство того, что в украинском обществе стремительно растет уровень агрессии. В условиях военного времени каждый человек может быть потенциально опасным, с психическими расстройствами.

Об этом во вторник, 9 апреля, в эфире Новости.LIVE рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

Вся Украина – поле боя, все в стрессовой ситуации

По словам врача Комаровского, на фоне войны в Украине люди все чаще выясняют отношения с помощью физической силы. Чтобы избежать таких трагедий в дальнейшем, необходимо учить украинцев правилам психологической безопасности жизни в условиях военного времени.

"В условиях, когда каждый человек может иметь выраженный ПТСР, когда люди испытывают проблемы с психикой, когда люди агрессивные находятся на службе, но не только там, где есть враг, но и в общественных местах — там где, кажется, мирные люди. Хотя нам пора понять: в Украине уже нет территорий, где живут исключительно мирные люди. Вся Украина — поле боя, все в стрессовой ситуации", — считает Комаровский.

Совет один: если видите человека в военной форме — ни в коем случае не спорьте с ним, лучше промолчать, отойти в сторонку, успокоиться, не провоцировать потенциально агрессивного человека.

Напомним, 9 апреля Печерский районный суд Киева принял решение отправить правоохранителя, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток. Он пробудет в СИЗО до 5 июня.

Ранее мы сообщали, что в результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало уголовное производство.