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Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

10 квітня 2024 р. 01:41

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01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

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17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

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Вбивство підлітка у київському фунікулері — ще один доказ того, що в українському суспільстві стрімко зростає рівень агресії. В умовах воєнного часу кожна людина може бути потенційно небезпечною, з психічними розладами. 

Про це у вівторок, 9 квітня, в ефірі Новини.LIVE розповів лікар-педіатр Євген Комаровський. 

Вся Україна — поле бою, всі у стресовій ситуації

За словами лікаря Комаровського, на фоні війни в Україні люди все частіше з'ясовують стосунки за допомогою фізичної сили. Щоб уникнити таких трагедій у подальшому, необхідно навчати українців правилам психологічної безпеки життя в умовах воєнного часу.

"В умовах, коли кожна людина може мати виражений ПТСР, коли люди мають проблеми з психікою, коли люди агресивні перебувають на службі, але не тільки там, де є ворог, але й у громадських місцях — там де, здається, мирні люди. Хоча нам вже варто зрозуміти: в Україні вже нема територій, де живуть винятково мирні люди. Вся Україна — поле бою, всі у стресовій ситуації", — вважає Комаровський. 

Порада єдина: якщо бачите людину у військовій формі — у жодному не сперечайтеся з нею, краще змовчати, відійти подалі, заспокоїтися, не провокувати потенційно агресивну людину. 

Нагадаємо, 9 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив відправити правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулеру, під варту на 60 діб. Він пробуде в СІЗО до 5 червня.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало кримінальне провадження. 

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02:07 Повітряна тривога в Україні — пуски керованих авіабомб на Донеччині

Оновлено

01:37 У Запоріжжі вибухи — ракетна небезпека

01:17 Понад 410 млн євро за два роки — Фонд підтримки енергетики відзвітував про роботу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:02 Заборона на керування авто для ухилянтів — Комітет нацбезпеки назвав винятки

00:54 До чого готуватися українським чоловікам за кордоном — остаточна редакція закону про мобілізацію

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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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