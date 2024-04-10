Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

Вбивство підлітка у київському фунікулері — ще один доказ того, що в українському суспільстві стрімко зростає рівень агресії. В умовах воєнного часу кожна людина може бути потенційно небезпечною, з психічними розладами.

Про це у вівторок, 9 квітня, в ефірі Новини.LIVE розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

Вся Україна — поле бою, всі у стресовій ситуації

За словами лікаря Комаровського, на фоні війни в Україні люди все частіше з'ясовують стосунки за допомогою фізичної сили. Щоб уникнити таких трагедій у подальшому, необхідно навчати українців правилам психологічної безпеки життя в умовах воєнного часу.

"В умовах, коли кожна людина може мати виражений ПТСР, коли люди мають проблеми з психікою, коли люди агресивні перебувають на службі, але не тільки там, де є ворог, але й у громадських місцях — там де, здається, мирні люди. Хоча нам вже варто зрозуміти: в Україні вже нема територій, де живуть винятково мирні люди. Вся Україна — поле бою, всі у стресовій ситуації", — вважає Комаровський.

Порада єдина: якщо бачите людину у військовій формі — у жодному не сперечайтеся з нею, краще змовчати, відійти подалі, заспокоїтися, не провокувати потенційно агресивну людину.

Нагадаємо, 9 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив відправити правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулеру, під варту на 60 діб. Він пробуде в СІЗО до 5 червня.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало кримінальне провадження.