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В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

18 апреля 2024 г. 14:50

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

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12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что Арку Дружбы народов в Киеве нужно либо четко переопределить, либо демонтировать. В любом случае, по его словам, за решение о демонтаже сооружения ответственен Киевсовет.

Об этом Дробович сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Судьба Арки Дружбы народов

По словам Дробовича, изменить значение сооружения принципиально важно, чтобы все понимали, что этот объект уже не несет в себе "дружбу народов и воссоединение с РФ".

"Нужно это другим содержанием "перебить", но эффективно, а не так, как, знаете, переименовали так, что половина дикторов и чиновников без "бумажки" не могут прочесть, как называется Арка Свободы украинского народа. Так просто "номинально" это не работает", — сказал Дробович.

Он добавил, что решение о демонтаже Арки — за Киевсоветом.

"Нужно, чтобы провели экспертные, общественные слушания, чтобы это стало темой для общественного обсуждения", — сказал Дробович.

Сам руководитель Института нацпамяти поддерживает оба варианта решения этой проблемы.

Напомним, 11 апреля в КГГА приняли решение о вероятном сносе Арки дружбы народов в Киеве.

На днях стало известно, что постройка потеряла статус памятника истории.

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

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