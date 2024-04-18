В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что Арку Дружбы народов в Киеве нужно либо четко переопределить, либо демонтировать. В любом случае, по его словам, за решение о демонтаже сооружения ответственен Киевсовет.

Об этом Дробович сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Судьба Арки Дружбы народов

По словам Дробовича, изменить значение сооружения принципиально важно, чтобы все понимали, что этот объект уже не несет в себе "дружбу народов и воссоединение с РФ".

"Нужно это другим содержанием "перебить", но эффективно, а не так, как, знаете, переименовали так, что половина дикторов и чиновников без "бумажки" не могут прочесть, как называется Арка Свободы украинского народа. Так просто "номинально" это не работает", — сказал Дробович.

Он добавил, что решение о демонтаже Арки — за Киевсоветом.

"Нужно, чтобы провели экспертные, общественные слушания, чтобы это стало темой для общественного обсуждения", — сказал Дробович.

Сам руководитель Института нацпамяти поддерживает оба варианта решения этой проблемы.

Напомним, 11 апреля в КГГА приняли решение о вероятном сносе Арки дружбы народов в Киеве.

На днях стало известно, что постройка потеряла статус памятника истории.