В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

Голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович вважає, що Арку Дружби народів у Києві потрібно або чітко переозначити, або демонтувати. В будь-якому випадку, за його словами, за рішення щодо демонтажу споруди відповідальна Київрада.

Про це Дробович сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Доля Арки Дружби народів

За словами Дробовича, змінити значення споруди принципово важливо для того, щоб усі розуміли, що цей об'єкт вже не несе у собі "дружбу народів та возз'єднання з РФ".

"Потрібно це іншим змістом "перебити", але ефективно, а не так, як, знаєте, переназвали так, що половина дикторів і чиновників без "папірця" не можуть прочитати, як називається Арка Свободи українського народу. Так просто "номінально" це не працює", — сказав Дробович.

Він додав, що рішення щодо демонтажу Арки — за Київрадою.

"Треба, щоб провели експертні, громадські слухання, щоб це нарешті стало темою для суспільного обговорення", — сказав Дробович.

Сам очільник Інституту нацпамʼяті підтримує обидва варіанти вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, 11 квітня у КМДА ухвалили рішення щодо ймовірного знесення Арки дружби народів у Києві.

Днями стало відомо, що споруда втратила статус пам’ятки історії.