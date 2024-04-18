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В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

18 квітня 2024 р. 14:50

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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Text

10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

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Голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович вважає, що Арку Дружби народів у Києві потрібно або чітко переозначити, або демонтувати. В будь-якому випадку, за його словами, за рішення щодо демонтажу споруди відповідальна Київрада. 

Про це Дробович сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Доля Арки Дружби народів

За словами Дробовича, змінити значення споруди принципово важливо для того, щоб усі розуміли, що цей об'єкт вже не несе у собі "дружбу народів та возз'єднання з РФ". 

"Потрібно це іншим змістом "перебити", але ефективно, а не так, як, знаєте, переназвали так, що половина дикторів і чиновників без "папірця" не можуть прочитати, як називається Арка Свободи українського народу. Так просто "номінально" це не працює", — сказав Дробович. 

Він додав, що рішення щодо демонтажу Арки — за Київрадою.

"Треба, щоб провели експертні, громадські слухання, щоб це нарешті стало темою для суспільного обговорення", — сказав Дробович. 

Сам очільник Інституту нацпамʼяті підтримує обидва варіанти вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, 11 квітня у КМДА ухвалили рішення щодо ймовірного знесення Арки дружби народів у Києві.

Днями стало відомо, що споруда втратила статус пам’ятки історії.  

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15:05 Вимагав 800 доларів за уникнення мобілізації — на Одещині затримали заступника голови сільради

14:57 Дедлайн 25 квітня — Нафтогаз зробив попередження для клієнтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 У Повітряних силах розповіли про атаку окупантів на Івано-Франківськ

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