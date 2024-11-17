Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

Россияне атаковали столицу Украины 17 ноября. По Киеву выпустили ракеты и беспилотники. Обломки новейшей российской ракеты "Циркон", которую сбили силы ПВО, упали на жилой дом.

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец приехала на место падения обломков ракеты.

Что происходит на месте падения обломков ракеты "Циркон"

Повреждение получил жилой дом. На первый взгляд, в пятиэтажке внешних повреждений не видно. Однако достаточно существенно повреждена квартира на последнем этаже.

Сейчас на месте работают коммунальщики. Из дома, куда упали обломки российской ракеты, выносят мусор. К счастью, жертв среди людей нет, однако есть пострадавшие.

В поврежденном доме отсутствует свет. Для нужд людей запустили генератор. На территории вблизи многоэтажки можно увидеть обломки сбитой ракеты.

Напомним, Новости.LIVE показали фоторепортаж с места падения обломков российской ракеты на здание в столице.

В Печерском районе Киева утром 17 ноября произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома. Пожар вспыхнул из-за падения обломков.