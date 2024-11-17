Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

Росіяни атакували столицю України 17 листопада. По Києву випустили ракети та безпілотники. Уламки новітньої російської ракети "Циркон", яку збили сили ППО, впали на житловий будинок.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець приїхала на місце падіння уламків ракети.

Що відбувається на місці падіння уламків ракети "Циркон"

Пошкодження отримав житловий будинок. На перший погляд, у п'ятиповерхівці зовнішніх пошкоджень не видно. Однак досить суттєво пошкоджена квартира на останньому поверсі.

Наразі на місці працюють комунальники. З будинку, куди впали уламки російської ракети, виносять сміття. На щастя, жертв серед людей немає, однак є постраждалі.

В пошкодженому будинку наразі відсутнє світло. Для потреб людей запустили генератор. На території поблизу багатоповерхівки можна побачити уламки збитої ракети.

Нагадаємо, Новини.LIVE показали фоторепортаж з місця падіння уламків російської ракети на будинок у столиці.

У Печерському районі Києва зранку 17 листопада сталося займання на покрівлі багатоповерхового житлового будинку. Пожежа спалахнула через падіння уламків.