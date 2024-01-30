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В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

30 января 2024 г. 15:15

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16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

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15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

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14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

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13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

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В Верховной Раде планируют создать специальную комиссию по вопросам функционированию Киева во время войны. Она, как рассказал народный депутат Виталий Безгин журналисту Новини.LIVE Антонине Карташевой, будет заниматься не только поиском ответственных в проблемах столицы, но и их решением.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева

По словам Виталия Безгина, в Киеве сейчас наблюдается неэффективная система управления.

"Система управления построена так, что каждый пытается сделать все для того, чтобы избежать ответственности за любые свои шаги. Даже об остановках общественного транспорта во время воздушной тревоги: цель в том, чтобы сбросить ответственность с чиновника, а не беспокоиться о горожанах, которые в центре внимания", — сказал Безгин.

В связи с этим как раз и планируют создать ВСК. Среди обязанностей такой комиссии — управление городом, кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой. Отдельно будут заниматься вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

Напомним, народный депутат, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин заявил, что на ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом станет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой, ведь, несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжают мобилизационные процессы.

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