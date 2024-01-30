У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

У Верховній Раді планують створити спеціальну комісію з питань функціонування Києва під час війни. Вона, як розповів народний депутат Віталій Безгін журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій, буде займатися не лише пошуком відповідальних у проблемах столиці, але й їх вирішенням.

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У ВР створять комісію з питань функціонування Києва

За словами Віталія Безгіна, у Києві наразі спостерігається неефективна система управління.

"Система управління побудована так, що кожен намагається зробити все для того, щоб уникнути відповідальності за будь-які свої кроки. Навіть про зупинки громадського транспорту під ас повітряної тривоги: мета в тому, щоб скинути відповідальність з чиновника, а не турбуватися про містян, які в центрі уваги", — сказав Безгін.

У зв'язку з цим якраз і планують створити ТСК. Серед обов'язків такої комісії — управління містом, кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою. Окремо займатимуться питанням містобудування та оборонними планувальними заходами.

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін заявив, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси.