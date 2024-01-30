Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки arrow

У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

30 січня 2024 р. 15:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

Text

15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

Text

14:12 Через що виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

Text

13:09 Гришина розповіла, чи вдалося вирішити питання нацменшин між Україною та Угорщиною

Text

11:16 Що буде, якщо Залужний піде з посади головкома ЗСУ — відповів аналітик Попович

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

Text

09:56 Що означають перевірки в ТЦК та як зміниться мобілізація — інтерв'ю із Загороднім

Text

09:22 Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

Text
Новина з відео

08:27 Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2024
Text

18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

Text

16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

Text

15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

Text

14:12 Через що виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

Text

13:09 Гришина розповіла, чи вдалося вирішити питання нацменшин між Україною та Угорщиною

Text

11:16 Що буде, якщо Залужний піде з посади головкома ЗСУ — відповів аналітик Попович

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

Text

09:56 Що означають перевірки в ТЦК та як зміниться мобілізація — інтерв'ю із Загороднім

Text

09:22 Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

Text
Новина з відео

08:27 Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2024
Text

18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

Популярні відео

Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42
Text

Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

26 січня 2024 р. 10:48
Text

На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

25 січня 2024 р. 15:56

У Верховній Раді планують створити спеціальну комісію з питань функціонування Києва під час війни. Вона, як розповів народний депутат Віталій Безгін журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій, буде займатися не лише пошуком відповідальних у проблемах столиці, але й їх вирішенням.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

У ВР створять комісію з питань функціонування Києва

За словами Віталія Безгіна, у Києві наразі спостерігається неефективна система управління.

"Система управління побудована так, що кожен намагається зробити все для того, щоб уникнути відповідальності за будь-які свої кроки. Навіть про зупинки громадського транспорту під ас повітряної тривоги: мета в тому, щоб скинути відповідальність з чиновника, а не турбуватися про містян, які в центрі уваги", — сказав Безгін. 

У зв'язку з цим якраз і планують створити ТСК. Серед обов'язків такої комісії — управління містом, кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою. Окремо займатимуться питанням містобудування та оборонними планувальними заходами.

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін заявив, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

16:30 Справа Догаєвої — суд відмовився змінювати запобіжний захід підозрюваній у ДТП

16:25 Перша в Україні — на Львівщині повністю закінчили процес декомунізації

Оновлено

16:18 У Харкові пролунали вибухи

Новина з відео

16:17 Зеленський відповів, скільки Росія випустила ракет та БпЛА по Україні з початку року

16:16 Нардеп прокоментував ідею Зеленського про західну допомогу біженцям через Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15 Мілан звільнить Піолі та призначить екстренера збірної Італії

Text

16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

16:06 ЗСУ завдали удару по російській ППО в окупованому Криму

15:55 Програма "єОселя" — як і хто може взяти будинок чи таунхаус в іпотеку

Новина з відео

15:49 У Дніпрі викрили торговців зброєю — скільки просили за свій "товар"

Новина з відео

16:30 Справа Догаєвої — суд відмовився змінювати запобіжний захід підозрюваній у ДТП

16:25 Перша в Україні — на Львівщині повністю закінчили процес декомунізації

Оновлено

16:18 У Харкові пролунали вибухи

Новина з відео

16:17 Зеленський відповів, скільки Росія випустила ракет та БпЛА по Україні з початку року

16:16 Нардеп прокоментував ідею Зеленського про західну допомогу біженцям через Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15 Мілан звільнить Піолі та призначить екстренера збірної Італії

16:06 ЗСУ завдали удару по російській ППО в окупованому Криму

15:55 Програма "єОселя" — як і хто може взяти будинок чи таунхаус в іпотеку

Новина з відео

15:49 У Дніпрі викрили торговців зброєю — скільки просили за свій "товар"

15:49 Лідери ЄС на саміті узгодять продовження військової допомоги Україні, — Reuters

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді наприкінці січня

29 січня 2024
Новина з відео

18:30 Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни

Ексклюзив

06:18 Напад Путіна на НАТО та мобілізація депутатів: інтерв'ю Чернєва

Новина з фото

05:42 Ціни в Україні у 2024 році. На скільки в магазинах здорожчали мука, каші та цукор

Новина з фото

04:10 Ціни на оренду в Україні — як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні

28 січня 2024
Новина з відео

17:30 Фінансові труднощі — скільки грошей витрачають одесити на оплату комунальних послуг

06:53 Політична, військова та релігійна дипломатія: у Вашингтоні відбудеться Український тиждень

Новина з фото

05:46 Ціни в Україні у 2024 році. На скільки в магазинах здорожчали молочні продукти

27 січня 2024
Новина з відео

07:23 Найочікуваніші комп'ютерні ігри лютого. Скільки вони коштують та коли вийдуть

06:30 Бої на півдні міста — що відбувається у Авдіївці

Text

16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

Text

15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

Text

14:12 Через що виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

Text

13:09 Гришина розповіла, чи вдалося вирішити питання нацменшин між Україною та Угорщиною

Text

11:16 Що буде, якщо Залужний піде з посади головкома ЗСУ — відповів аналітик Попович

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

Text

09:56 Що означають перевірки в ТЦК та як зміниться мобілізація — інтерв'ю із Загороднім

Text

09:22 Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

Text
Новина з відео

08:27 Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2024
Text

18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях