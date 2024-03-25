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В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

25 марта 2024 г. 13:38

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

Text

09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Эксклюзив

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В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов на месте падения обломков сбитой ракеты. Российские оккупанты попали по зданию спортивного клуба. В результате вражеской атаки известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места событий.

Последствия обстрелов в Печерском районе

"Это было здание спортивного клуба. Пока неизвестно какой ракетой россияне попали по центру Киева. Но знаем, что пострадали пять человек, среди них 16-летний ребенок", — сказал Саюн, говоря о последствиях обстрелов.

В настоящее время идет разбор завалов, на месте работают все соответствующие службы, а также приехал мэр Виталий Кличко.

"Он отметил, что все пострадавшие смогут получить временное жилье", — добавил журналист.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии в военные администрации добавили, что обломки сбитых ракет повредили многоэтажное здание в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский.

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14:14 Олимпийская сборная Украины проиграла Японии свой первый матч

14:10 Терехов рассказал, как в Харькове будут решать проблемы со светом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:06 На Закарпатье люди перекрыли дороги из-за массовой мобилизации в регионе — детали

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Эксклюзив

08:00 Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

24 марта 2024
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22:57 САП выходит из структуры Офиса генпрокурора — политолог объяснил пользу автономии ведомства

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21:33 Военный аналитик Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы

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19:55 Изготовление ядерного оружия в Украине — военный аналитик спрогнозировал, насколько это возможно

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17:30 В ГУР рассказали, как разведка готовилась к обороне Харькова