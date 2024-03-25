В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов на месте падения обломков сбитой ракеты. Российские оккупанты попали по зданию спортивного клуба. В результате вражеской атаки известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места событий.

Последствия обстрелов в Печерском районе

"Это было здание спортивного клуба. Пока неизвестно какой ракетой россияне попали по центру Киева. Но знаем, что пострадали пять человек, среди них 16-летний ребенок", — сказал Саюн, говоря о последствиях обстрелов.

В настоящее время идет разбор завалов, на месте работают все соответствующие службы, а также приехал мэр Виталий Кличко.

"Он отметил, что все пострадавшие смогут получить временное жилье", — добавил журналист.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии в военные администрации добавили, что обломки сбитых ракет повредили многоэтажное здание в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский.